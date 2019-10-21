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21 октября • обновлено в 11:28
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"Не Россия": назван главный торговый партнер Украины

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Китай стал самым большим деловым партнером Украины: торговый оборот между Киевом и Пекином вышел на исторический максимум – почти 11 млрд долларов.

По итогам прошлого года стоимостная доля китайских товаров в украинском импорте выросла с 11% до 34% или с 5,7 млрд до 27 млрд долларов, передает НВ.

Таким образом, Китай обогнал аналогичный показатель как Европы, так и России.

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Однако объем импорта из Пекина растет намного быстрее украинского экспорта в страну.

"В Китае наступило перепроизводство, они насытили свой рынок. Растет благосостояние, растет стоимость земли. Она безумно дорогая. В итоге индустрии КНР и ее многомиллиардным внутренним инвестициям тесно в пределах своей страны, и они рвутся наружу", – сообщила руководитель китайского направления холдинговой компании UFuture Анна Капузо.

По ее словам, чтобы затянуть эти миллиарды в виде промышленных мощностей, прямых иностранных инвестиций или заимствований в Украину нужны сверхусилия.

"Китайцы не уверены в надежности нашей судебной системы. Поэтому заходят сюда через поиск партнера. Очень долго идут. Нужно два-три года попить с ними чай", – резюмировал директор индустриального парка Белая Церковь Владимир Хмурыч.

Китай стал самым большим деловым партнером Украины

Китай стал самым большим деловым партнером Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

  • Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

  • После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

  • 27 декабря Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.

  • 25 декабря РФ расширила список санкций против более чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь – 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний. Москва объяснила свое решение реакцией на действия Киева в Керченском проливе.

  • В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.

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Тема
Экспорт и импорт товаров
Место
Украина
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Так это же друг Путина. Где ЕС?
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