"Не Россия": назван главный торговый партнер Украины

Китай стал самым большим деловым партнером Украины: торговый оборот между Киевом и Пекином вышел на исторический максимум – почти 11 млрд долларов.

По итогам прошлого года стоимостная доля китайских товаров в украинском импорте выросла с 11% до 34% или с 5,7 млрд до 27 млрд долларов, передает НВ.

Таким образом, Китай обогнал аналогичный показатель как Европы, так и России.

Однако объем импорта из Пекина растет намного быстрее украинского экспорта в страну.

"В Китае наступило перепроизводство, они насытили свой рынок. Растет благосостояние, растет стоимость земли. Она безумно дорогая. В итоге индустрии КНР и ее многомиллиардным внутренним инвестициям тесно в пределах своей страны, и они рвутся наружу", – сообщила руководитель китайского направления холдинговой компании UFuture Анна Капузо.

По ее словам, чтобы затянуть эти миллиарды в виде промышленных мощностей, прямых иностранных инвестиций или заимствований в Украину нужны сверхусилия.

"Китайцы не уверены в надежности нашей судебной системы. Поэтому заходят сюда через поиск партнера. Очень долго идут. Нужно два-три года попить с ними чай", – резюмировал директор индустриального парка Белая Церковь Владимир Хмурыч.

Китай стал самым большим деловым партнером Украины

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