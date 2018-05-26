Не прощают ошибок: озвучены слабые места бетонных дорог в Украине

Строительство бетонных дорог в Украине превратилось в тему, на которой спекулируют различные политики и активисты, при том, что их сооружение имеет ряд недостатков.

Об этом в эфире ObozTV заявил экс-заместитель министра инфраструктуры, советник "Укравтодора" Александр Кава.

"Бетонные дороги в Украине, это тема с большими спекуляциями. То есть бетонные дороги – это не панацея. Это дороже, чем асфальтные дороги, бетонные дороги не прощают ошибок при строительстве и для них нужна совсем другая система содержания", - подчеркнул он.

По его словам, за активизацией подобных разговоров стоят производители цемента, которые напрямую заинтересованы в увеличении объемов такого строительства.

"К сожалению, сейчас в Украине активно действует лобби производителей цемента, которые пытаются через разных политиков и общественных деятелей продвигать тему строительства цементно-бетонных дорог за бюджетные деньги", - отметил Кава.

При этом советник "Укравтодора" признал, что в некоторых случаях это бывает выгодно.

"Например, на юге страны, где сложные погодные условия, где высокие температуры. И сейчас "Укравтодор" в этом году приступит к строительству цементно-бетонной дороги от Николаева до Кропивницкого. Также будет в цементо-бетоне дорога М31 от Решетиловки до Днепра. Вот это ответвление от скоростной трассы Киев-Полтава-Харьков в направлении Днепра и Запорожья", - заключил экс-заместитель министра инфраструктуры.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцам рассказали, когда в стране построят хорошие дороги.