"Не пропадать же добру": в России замостили тротуар надгробными плитами

В российском городе Ульяновск на улице Радищева замостили тротуар надгробными плитами.

В администрации города заявили, что соответствующую работу сделало похоронное бюро, которое таким образом решило "облагородить территорию вокруг себя", сообщают "РИА Новости".

"В районе улицы Радищева за северным трамвайным депо есть земляная тропинка, здесь располагаются различные объекты бизнеса, среди которых похоронная контора, которая изготавливает надгробные плиты. Ее представители и замостили эту тропинку, но при этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни", – сообщил представитель администрации Ульяновска.

По его словам, формально предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил. Однако содержавшие фрагменты надгробных плит, были зашлифованы

Facebook "Лентач"

Соответствующий инцидент высмеяли пользователи сети.

"Не пропадать же добру", – пишет в Facebook сообщество "Лентач".

"Потому что помнят и гордятся", – пишет Herman Dembowski.

"Деды тротуарили", – иронизирует Олег Огиенко.

"После выброшенных игрушек у Зимней Вишни , это мелкое недоразумение", – считает Алексей Крылов.

"Д – духовность", – отметил Роман Рикун.

"Такими темпами скоро в Мордоре будут шаурму из покойников делать. Орки они и в Ульяновске орки", – резюмировал Дмитрий Александрович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли желание россиян создать "отдельный интернет".