"Не позволю "русского мира": Порошенко поставил на место критиков нового тарифа на газ

Президент Петр Порошенко призвал украинцев не верить популистам, которые обещают снижение цены на природный газ, поскольку сделать это будет возможно лишь вернувшись в "российскую газовую кабалу".

С таким заявлением украинский лидер выступил на встрече с коллективом Счетной палаты Украины в Киеве, передает сайт главы государства.

"Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились, - в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу", - заявил президент.

Он подчеркнул, что не позволит ни при каких обстоятельствах вернуть Украину "в газовую кабалу" России.

"Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас снова пытаются туда вернуться. Развернуть страну в так называемый "русский мир" я не позволю ни при каких обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников. Почему? Потому что меда в них много, а правды - мало, или, может, и вовсе нет", - сказал Порошенко.

Он также прокомментировал сложившуюся ситуацию с государственным гарантированным долгом.

"А больше всех нахватались кредитов именно те политические силы, которые сегодня громче всех защищают простой народ. $54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах, когда были властью соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините - отдать", - отметил глава государства.

Украинский лидер также напомнил об обещаниях и взятых на себя властями Украины обязательствах уровнять внутренние цены на газ с импортными.

"Не лишним будет напомнить, что обязательства уравнять внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла, когда Гройсман (нынешний премьер-министр. - Ред.) еще был мэром Винницы. Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года... Подобные обязательства носят не персональный, а международно-правовой характер. Хотя обязательства и деньги брали одни, а возвращать деньги должны другие", - констатировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать и население, и предприятия-поставщики коммунальных услуг. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров 19 октября.

В свою очередь Владимир Гройсман пояснил, что такое решение необходимо было принять из-за угрозы дефолта в стране.