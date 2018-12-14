"Не получат денег": "Укравтодор" пригрозил подрядчикам, кладущим асфальт на снег

"Укравтодор" не будет оплачивать работы, которые подрядчик выполняет с нарушением технологий, в том числе температурных условий и наличия снежного покрова.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины отметило, что все дорожно-ремонтные работы на дорогах государственного значения были завершены до начала ноября, сообщает ЦТС.

В "Укравтодоре" также акцентировали внимание на том, что не имеют отношения к случаям ремонта дорог в условиях снизившейся температуры и наличия снега.

"Из общей сети дорог в более 450 тыс. км "Укравтодор" отвечает только за 47 тыс. км дорог госзначения. Другие дороги находятся в компетенции местных властей и в коммунальной собственности", – отреагировали в агентстве автомобильных дорог на публикации в соцсетях, где были показаны случаи укладки асфальта на снег.

ЦТС

ЦТС

Как сообщал OBOZREVATEL, в текущем году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен. В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.