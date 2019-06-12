"Не поймут и не простят": Портников жестко ответил команде Зеленского

Журналист Виталий Портников считает, что украинцы не смогут понять и простить президенту Владимиру Зеленскому провал в вопросах снижения тарифов на коммунальные услуги.

В частности, он обратил внимание на слова представителя президента в правительстве Андрея Геруса который заявил, что избиратели Зеленского проголосовали не за снижение тарифов, а за "большую идею и мечту", свидетельствует публикация журналиста в блоге "Еспресо".

По его словам, украинцы проголосовали за ожидания, которые не смог бы оправдать ни один политик. Однако совсем другое дело – "народный президент", который предпочитает выступать от имени народа, а не от имени институции.

"Обычные люди воспринимают Зеленского не как часть политического класса, а как выходца из собственной среды, как союзника. Никто и никогда не сможет объяснить им, почему этот союзник не может просто исправить цифры в платежках, договориться с Путиным, словом – облегчить жизнь простым людям. Они не поймут и не простят. Тут разочарование и раздражение уже спустя несколько месяцев начнет зашкаливать", – отметил Портников.

"И очень важно, чтобы это всеобщее разочарование и раздражение привело, в самом худшем случае, просто к падению рейтинга Владимира Зеленского и досрочным выборам главы государства, а не к краху самих государственных институций", – резюмировал журналист.

Портников считает, что украинцы не смогут простить Зеленскому провал в вопросах снижения тарифов

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство ранее уже достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

При этом в команде Зеленского заявили, что вопрос снижения коммунальных тарифов не является прерогативой президента.

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