Украинцы могут не платить за коммуналку: раскрыты секреты закона

Качество предоставления коммунальных услуг в Украине уже давно оставляет желать лучшего. А с приходом отопительного сезона, украинцев все чаще беспокоит вопрос, куда бежать, кому жаловаться, а главное, как это сделать правильно, если вдруг температура в квартире ниже нормы, или в мороз вас оставили без горячей воды.

С учетом быстрорастущих тарифов за коммуналку, OBOZREVATEL узнал, за что украинцы платят деньги, в каких случаях требовать перерасчета и возмещения убытков, а когда можно вообще не платить за предоставление тех или иных коммунальных услуг.

Из этого текста вы узнаете о том:

Какие коммунальные услуги вы получаете, и кто отвечает за их поставку в ваши дома.

Какие нормы качества должны быть у поставляемых услуг.

Кому жаловаться и от кого требовать перерасчета тарифа в коммунальных платежах в случае предоставления некачественных услуг.

Рекомендации от эксперта по жилищно-коммунальным вопросам.

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Кто поставляет услуги

До недавнего времени обслуживанием домов в Украине занимались жилищно-эксплуатационные конторы (ЖЭКи). В их обязанности входила организация:

вывоза бытовых отходов;

уборки лестничных клеток;

уборки придомовой территории;

освещения мест общего пользования;

технического обслуживание внутренних электросетей;

технического обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения.

С мая 2019 года в Украине начал действовать закон о жилищно-коммунальных услугах. Отныне соглашения с коммунальщиками заключают собственник, управляющий дома или представитель ОСМД (на выбор жильцов дома), а ЖЭКи уходят в прошлое.

Все услуги предоставляются после предварительного подписания договора между потребителем и предприятиями коммунальной сферы. Соответствующие контракты делятся на три вида: индивидуальные, коллективные и коллективные потребители (ОСМД).

Единственная приметка, что с операторами газо- и электроснабжения заключается только индивидуальный договор.

Разница между тремя типами договора в том, что в последних двух коммунальщики несут ответственность за предоставление услуг "до входа в дом". Таким образом, исправление аварийных ситуаций внутри дома полностью ложится на плечи владельцев квартир.

Нормы качества

Итак, что же в Украине считается качественным предоставлением коммунальных услуг? Все эти нормы четко прописаны в законе, поэтому в спорах с коммунальщиками вы всегда можете опираться на следующие показания.

Отопление

Согласно закону, температура в квартире на время отопительного сезона должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых не меньше 20-ти. Если ваш градусник показывает температуру ниже этих показателей, вы имеете право требовать перерасчет.

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Тариф на отопление снижается на 5% за каждый градус ниже нормы. Если же в квартире температура на уровне 12 градусов, а то и ниже, вы вовсе можете не платить за предоставление явно некачественной услуги.

Холодное и горячее водоснабжения

По закону колебание температуры горячей воды допускается в пределах 50-75 градусов. Если температура ниже крайнего показателя, тариф рассчитывается по следующей схеме:

Температура воды 45-49 градусов – 90% тарифа;

Температура 40-44 градусов – 70% от тарифа;

Температура 40 градусов и ниже считается холодной и оплачивается по соответствующему тарифу.

Законодательством также предполагается снижение оплаты за водоснабжение в случае прерывания подачи как горячей, так и холодной воды больше прописанного нормами времени.

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Допустимо, если при круглосуточном водоснабжении в доме отключается вода не более, чем на 6 часов в сутки или не более 30% времени, если по специальному графику. Таких перерывов должно быть не более двух в месяц. Если перерывы больше, то плата уменьшается на 3,3% за каждый день отсутствия услуги.

Содержание домов и придомовых территорий

В услуги ЖКХ по содержанию дома и придомовой территории входит 17 различных услуг, среди которых: вывоз мусора, уборка лестничных клеток, освещение, работа лифтов, полив клумб и газонов и многое другое.

В том случае, если услуга не предоставляется, или предоставляется не в полном объеме, вы можете за нее или не платить вовсе, или требовать частичного возмещения.

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Как добиться перерасчета за некачественные услуги

Естественно, если вы считаете, что поставщики коммунальных услуг не выполняют своих обязательств или же выполняют, но не в полной мере, ваше право пожаловаться на подобных горе-коммунальщиков.

Бывший состав Кабинета министров Украины утвердил постановление, определяющее порядок проверки качества предоставления коммунальных услуг и услуг по управлению многоквартирным домом.

Обратиться к поставщику с требованием проверить качество и количество услуг может любой жилец многоквартирного дома или управитель. Для этого нужно написать обращение, в котором необходимо указать суть жалобы, ФИО и фактическое место проживания.

Поставщик услуг обязан зарегистрировать жалобу, и в случае необходимости проверки качества исполнитель коммунальной услуги или управляющий обязан прибыть на вызов потребителя не позднее чем в течение суток с момента получения уведомления.

После проверки заполняется акт-претензия, с указанием даты и времени ее проведения, где нужно указать информацию о том, в чем заключалась проблема.

Акт-претензия Верховная Рада

В том случае, если представители коммунальных служб или же управитель не явились на проверку в установленный срок, или отказались подписывать акт-претензию, вы можете составить его самостоятельно. В таком случае в акте должны стоять три подписи – ваша, и еще двух потребителей данных услуг, проще всего попросить помочь соседей.

Акт-претензия отсылается поставщику услуги или управителю дома рекомендованным письмом. Этот акт тоже должен быть зарегистрирован.

В течение пяти рабочих дней поставщик услуг должен дать письменный ответ потребителю – принимает он акт-претензию или нет. Если поставщик услуг не ответил, акт-претензия считается принятой.

Хорошо, если на этом этапе проблема будет решена и вам пересчитают платежку за коммунальные услуги. Если же нет, следующим шагом будет обращение к уполномоченным центральным органам исполнительной власти, которые проводят госполитику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей.

Если не помогут госорганы, последним шагом будет подача иска в суд. Насколько это будет целесообразным, учитывая, что в Украине судебные процессы часто затягиваются на неопределенные сроки, решать уже вам.

OBOZREVATEL пообщался с координатором жилищно-комунальных и энергетических программ Общественной сети ОПОРА Татьяной Бойко, и задал несколько вопросов на тему борьбы с недобросовестными поставщиками коммунальных услуг.

– Если потребитель коммунальных услуг считает, что они предоставляются некачественно, или же вообще не предоставляются, что нужно делать в первую очередь?

– Во-первых, вам надо узнать, кто является поставщиком. Это можно узнать из своего договора, и дальше посмотреть условия этого договора. Но есть проблема. Законодательство изменилось, и теперь договоры являются устаревшими, окончательно все изменить можно будет с 1 мая 2020, когда у людей возможность выбрать один из трех вариантов договора.

По этим договорам будут разные условия, разная ответственность и разная цена.

Пока же отстоять свое право достаточно сложно, потому что здесь нужно понять, где именно есть проблема, она извне, или внутри дома. Если проблема в доме, то скорее всего исполнитель услуги вас отправит в ОСМД или ЖЭК решать проблему. И доказать, что это проблема исполнителя услуг, будет очень трудно.

– Как часто поставщиками коммунальных услуг реагируют на жалобы потребителей?

– На сегодняшний день типична ситуация, когда потребители недовольны качеством услуг, основные жалобы на плохое централизованное отопление и горячее водоснабжение.

И вот здесь поставщики услуг вам говорят, что проблема в доме, вы не установили индивидуальный тепловой пункт (ИТП). По нормативам мы подали необходимое количество тепла, а то, что оно неравномерно распределилось по дому, это ваши проблемы.

По факту, по состоянию на сегодня очень трудно доказать, что это вина именно поставщика.

– Так к кому обращаться?

– Закон говорит, что вам все равно нужно обращаться к поставщика услуг и составить акт о том, что у вас, например, в квартире 14 градусов тепла, а не, как минимум, 18 градусов, как предусмотрено законом. Должен прийти представитель поставщика и зафиксировать нарушения.

Если он не пришел, то вы составляете этот акт вместе со своими соседями.

Сам поставщик должен проверить температуру теплоносителя, если же температура в норме, в таком случае нужно вызвать общее собрание правления дома, если таковое имеется. Здесь есть два случая, если жильцы дома сами ранее отказались от установки ИТП, или не присоединились к программе "Теплые кредиты" по собственному желанию, не поставили регуляторы на батареи, в таком случае можно только развести руками, потому что виноваты сами жильцы.

В случае, если у вас старый договор с ЖЭКом, там скажут, что у них нет таких полномочий, и вам все равно нужно собирать собрание совладельцев и определять управляющего, привлекать финансирование и решать этот вопрос. При таких условиях в 80% случаях это будет не вина поставщика, и совладельцам придется договариваться и модернизировать свой дом.

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– Хорошо, если и поставщик, и управляющий, или ОСМД не решают проблему, является целесообразным обращаться в суд?

– В случае, если это вина поставщика и зафиксировано, что температура теплоносителя ниже нормы, есть смысл обратиться в суд и шансы на выигрыш довольно высоки.

Если по решению совладельцев на собрании было решено провести энергоэффективные мероприятия, а председатель правления этого не выполнила, также надо подавать в суд.

В противном случае просто не на кого подавать в суд, разве что на самих себя.

– Возможно ли вообще не платить за некачественную услугу, пока идет рассмотрение этого вопроса?

– Законодательство говорит, что возможно. Но опять же, надо выяснять кому и за что не платить.

В том случае, если поставщик предоставил адекватный теплоноситель в дом, а тепло растерялся по дороге, а решение совладельцев о энергоэффективную модернизации не было, и вина управляющего или ОСМД не доказана, то скорее всего, что вам придется платить за тепло.

Не платить можно в том случае, если зафиксирована низкая температура теплоносителя. Но как бывает в таких случаях, когда вы сообщаете, что у вас возникла проблема, то в день проверки сам поставщик подкрутит гайки и у вас неожиданно станет тепло и из крана потечет не теплая, а горячая вода.

Такие случаи действительно бывают, но не скажу, что массово.

– А самому можно зафиксировать факт предоставления некачественных услуг? И может ли это служить доказательством в суде?

– Есть рекомендации, какие нужно покупать термометры, и как фиксировать подобные случаи, подписывать акт со своими соседями, чтобы во время проверки предоставить этот документ поставщику.

Конечно, если поставщик не готов к любому переговорному процессу, нужно готовиться к суду, и предоставлять те показатели, которые вы зафиксировали.

– Когда уже можно заключить договоры по новому законодательству, и на что обращать внимание?

– В первую очередь нужно внимательно изучить варианты договоров. Будет сложно, потому что всем совладельцам нужно будет выбрать один вариант договора, среди трех: индивидуальные, коллективные и коллективные потребители.

В каждом из них будет четко описываться, где начинается и заканчивается ответственность поставщика услуг, и можно будет понять в каком случае и кому предъявлять претензии по той или иной проблеме

По срокам подписания трудно сказать. Лишь недавно образцы новых договоров были утверждены правительством, свои варианты еще должны представить поставщиками коммунальных услуг. Успеют ли утвердить единый вариант до 1 мая 2020 года, как предусмотрено законом, то я не уверена.

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