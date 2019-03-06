"Не откажемся!" Украина пригрозила России из-за агрессии в море

Украина не откажется от права свободного мореплавания через Керченский пролив.

Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Таким образом он ответил на вопрос о том, когда украинские суда смогут пройти через Керченский пролив, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина не будет отказываться от своего права свободного мореплавания", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября 2018-го корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся