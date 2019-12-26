"Не осталось ни одного": у Авакова отрапортовали о закрытии всех игорных заведений

В Украине закрыли 5,3 тысячи игорных заведений и конфисковали около 4,5 тысяч единиц оборудования примерно на 51 миллион гривен.

Одновременно с этим было открыто 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом. Об этом сообщил председатель общественного совета при МВД Украины, советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире "Громадського радіо".

"До последнего времени в Украине действовало постановление правительства, которое позволяло заниматься лотерейной деятельностью – продавали лотереи, электронные в том числе. А после тех установок, которые поступили от президента, правительство отменило это постановление, и теперь нет никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью", – отметил Мартыненко.

По его словам, сейчас в стране не осталось ни одного игорного заведения, которое бы работало.

"Их уже нет. Все заведения закрыты. А если окажется, что где-то такое заведение работает, я просил бы сообщать в полицию, чтобы оно перестало работать в тот самый миг", – резюмировал Мартыненко.

Ранее Верховная Рада отправила на доработку в комитет и повторное первое чтение законопроект №2285-д "Об урегулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

Документ предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.

Также предусматривается создание специальных игорных зон для казино и залов игровых автоматов: для казино – это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – отели от трех звезд.

Силовики конфисковали около 4,5 тысяч единиц оборудования примерно на 51 млн гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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