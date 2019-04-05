Не обязан: Зеленский отказался опубликовать декларацию за 2018 год

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет публиковать декларацию за 2018 год до второго тура выборов, которые состоятся 21 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского в ответ на запрос движения "Честно". Актера призвали подать декларацию о доходах за минувший год в НАПК.

"Декларация Владимира Зеленского за 2018 год будет представлена в пределах сроков, установленных действующим законодательством, и обнародована в соответствии с действующим законодательством", — ответили у кандидата.

Отметим, согласно действующему законодательству, Зеленский не обязан подавать декларацию о доходах за 2018 год, поскольку сейчас он не является должностным лицом.

Владимир Зеленский 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января Зеленский исправил некоторые данные в своей электронной декларации за 2017 год.

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