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Не обязан: Зеленский отказался опубликовать декларацию за 2018 год

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет публиковать декларацию за 2018 год до второго тура выборов, которые состоятся 21 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского в ответ на запрос движения "Честно". Актера призвали подать декларацию о доходах за минувший год в НАПК.

"Декларация Владимира Зеленского за 2018 год будет представлена в пределах сроков, установленных действующим законодательством, и обнародована в соответствии с действующим законодательством", — ответили у кандидата.

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Отметим, согласно действующему законодательству, Зеленский не обязан подавать декларацию о доходах за 2018 год, поскольку сейчас он не является должностным лицом.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января Зеленский исправил некоторые данные в своей электронной декларации за 2017 год.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Ссыться и срется. Если ты сам по себе кристальнл чист то скрывать нечего, а тут пошло виляние. Видимо есть что скрывать и не на все вопросы есть ответы. Об этом надо было думать до того как заварил кашу. Но думать это не его. Его иалант говорить по сценарию.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Опять хрякоботов ,носом в их же навоз ткнули
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