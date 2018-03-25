Без Украины не обойтись: запугивания "Газпрома" подвергли сомнению

Заявления российского газового монополиста "Газпрома" об отказе от использования украинской ГТС пока не имеют под собой оснований.

Об этом эфире ObozTV заявил экономический эксперт Максим Праздников.

"С одной стороны, этот вопрос лежит в политической плоскости и определенных амбиций. С другой стороны, это чистая экономика. С экономической точки зрения и банальной физической пропускной способности систем, они на сегодняшний день обойтись без украинской ГТС не смогут", - подчеркнул Праздников.

Кроме того, по его мнению, о расторжении контрактов на транзит газа не стоит говорить до ввода РФ новых трубопроводов.

"С другой стороны, есть заявление "Газпрома", что они намерены до 2019 года завершить строительство новых газопроводов, инициируют уже сейчас расторжение контрактов. Но, скорее всего, это не имеющие под собой оснований заявления, поскольку не смогут они обойтись без услуг Украины", - добавил он.

При этом эксперт указал на существенную зависимость Европы от поставок российского газа.

"Есть определенная энергетическая зависимость. Европа эту зависимость понимает, и они пытаются от этого застраховаться. Они понимают, что РФ ненадежный партнер и все те законодательные инициативы направлены на уменьшение зависимости от российского газа. То есть отказаться полностью от поставок на сегодня не могут, но стараются минимизировать эту зависимость", - подытожил экономист.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Праздников назвал сроки, когда "Газпром" сможет отказаться от использования украинской газотранспортной системы.