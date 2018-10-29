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Роман Насиров
Роман Насиров
Украинский политик. Президент Федерации дзюдо УкраиныВсе статьи автора

Не нужно быть банкиром, юристом или айтишником, чтобы хорошо зарабатывать

1.1тЧитать материал на украинском

Не нужно быть банкиром, юристом или айтишником, чтобы хорошо зарабатывать.

Когда наши дети оказываются перед выбором, где учиться, мы вынуждены находить компромисс между тем, что хочется, и тем, что мы можем себе позволить. И это нормально, так живет весь мир.

Через 5-8 лет некоторые профессии исчезнут, что-то заменят роботы, а что-то останется как атавизм переходных экономик.

При всех нюансах с образованием в Украине, есть смысл уже сейчас ориентироваться на общемировые тренды развитых стран. Все мы понимаем, что теперь учиться будут все, разному и постоянно. Почему прямо сейчас не начать учиться тому, что а) нравится делать и б) в будущем поможет зарабатывать больше?

Интересные данные с разбивкой по профессиям из США. Здесь учтена информация о зарплатах 1,2 млн человек после окончания колледжа в течение последующих 10 лет после выпуска. Помним, что в Штатах высшее образование - далеко не такая доступная история, как в Украине. Так вот эксперты говорят, что во-первых, не все профессии, которые сегодня популярны среди абитуриентов, будут востребованы через 5-10 лет. Я об этом уже писал. А во-вторых, среди специальностей, на которые имеет смысл обратить внимание, есть такие, которые будут гарантированно давать больший доход в будущем.

Важны несколько моментов.

Вовсе не обязательно всем становиться айтишниками. С точки зрения динамики роста зарплаты математики, финансисты, экономисты, маркетологи и политологи тоже будут зарабатывать выше среднего (в США это более $ 150 тыс. в год). Так же, как и специалисты в сфере сельского хозяйства, строительства, инженеры и бухгалтеры. Те, кто занимается фундаментальной наукой, а таких пока меньшинство, будут наконец-то получать достойные деньги за свой труд. И это тоже важно: есть талант - надо учиться, не бояться заниматься наукой, и можно реально зарабатывать.

Думаю, очень важно принять это как факт как можно раньше. На Западе обеспеченная жизнь и достойная старость - это задача не столько государства, сколько самих граждан. Рано или поздно мы к этому придем. О пенсионной системе и безвыходном положении наших пенсионеров мы знаем и будем делать все, чтобы максимально облегчить их жизнь. Важно сегодня объяснить это нашим детям. Доступна различная информация, с которой можно работать. Это и есть ответственное отношение к нашему будущему.

Не нужно быть банкиром, юристом или айтишником, чтобы хорошо зарабатывать

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Автор
Роман НасировРоман Насиров
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Романа Насирова

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