Не нужно быть банкиром, юристом или айтишником, чтобы хорошо зарабатывать.

Когда наши дети оказываются перед выбором, где учиться, мы вынуждены находить компромисс между тем, что хочется, и тем, что мы можем себе позволить. И это нормально, так живет весь мир.

Через 5-8 лет некоторые профессии исчезнут, что-то заменят роботы, а что-то останется как атавизм переходных экономик.

При всех нюансах с образованием в Украине, есть смысл уже сейчас ориентироваться на общемировые тренды развитых стран. Все мы понимаем, что теперь учиться будут все, разному и постоянно. Почему прямо сейчас не начать учиться тому, что а) нравится делать и б) в будущем поможет зарабатывать больше?

Интересные данные с разбивкой по профессиям из США. Здесь учтена информация о зарплатах 1,2 млн человек после окончания колледжа в течение последующих 10 лет после выпуска. Помним, что в Штатах высшее образование - далеко не такая доступная история, как в Украине. Так вот эксперты говорят, что во-первых, не все профессии, которые сегодня популярны среди абитуриентов, будут востребованы через 5-10 лет. Я об этом уже писал. А во-вторых, среди специальностей, на которые имеет смысл обратить внимание, есть такие, которые будут гарантированно давать больший доход в будущем.

Важны несколько моментов.

Вовсе не обязательно всем становиться айтишниками. С точки зрения динамики роста зарплаты математики, финансисты, экономисты, маркетологи и политологи тоже будут зарабатывать выше среднего (в США это более $ 150 тыс. в год). Так же, как и специалисты в сфере сельского хозяйства, строительства, инженеры и бухгалтеры. Те, кто занимается фундаментальной наукой, а таких пока меньшинство, будут наконец-то получать достойные деньги за свой труд. И это тоже важно: есть талант - надо учиться, не бояться заниматься наукой, и можно реально зарабатывать.

Думаю, очень важно принять это как факт как можно раньше. На Западе обеспеченная жизнь и достойная старость - это задача не столько государства, сколько самих граждан. Рано или поздно мы к этому придем. О пенсионной системе и безвыходном положении наших пенсионеров мы знаем и будем делать все, чтобы максимально облегчить их жизнь. Важно сегодня объяснить это нашим детям. Доступна различная информация, с которой можно работать. Это и есть ответственное отношение к нашему будущему.