''Не можем отказаться'': в Украине объяснили, почему резко выросла торговля с Россией

Импорт российских товаров в Украину за десять месяцев 2018 года вырос на 20%. С января по октябрь в страну завезли продукции из России на 6,6 млрд долларов.

В результате отрицательное сальдо торговли с РФ увеличилось до 3,6 млрд долларов. Эксперты отмечают, что большая часть импортируемой в Украину российской продукции – товары практически стратегического назначения, сообщает "Сегодня".

"Если посмотреть на структуру российского импорта, то там львиную долю составляют 3-4 позиции. Нефть и нефтепродукты, коксово-битуминозный уголь, минеральные удобрения и ядерное топливо. Больше половины – это нефть и нефтепродукты. Конечно, задача заключается в том, чтобы уменьшить зависимость от России, но есть товары, которые Украине выгоднее покупать именно в России", – заявил экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

По словам эксперта, уголь, который используется для металлургической промышленности, закупать в других странах дороже. В свою очередь это очень сильно будет отражаться на цене продукции, что снизит ее конкурентоспособность на внешних рынках.

"Что касается минудобрений, то в структуре цены там значительную часть составляют затраты на газ. Учитывая, что в России цена на газ для производителей в разы дешевле, чем для Украины, то производство минудобрений в Украине выходит нерентабельным", – добавил Кушнирук.

При этом эксперт напомнил, что от закупки ядерного топлива Украина также не может отказаться, поскольку еще правительство Николая Азарова подписало договор на 15 лет.

"До 2027 года у Украины есть обязательство покупать это ядерное топливо, хотя мы и так сократили закупки с 12 энергоблоков до 8", – резюмировал Кушнирук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на 5,54 млрд долларов. По сравнению с 2017 годом импорт вырос на 31%.

Импорт из Беларуси в денежном выражении составил 2,11 млрд долларов (38,1%), из России – 2,07 млрд долларов (37,3%), а из Литвы – 570,5 млн долларов (10,3%).