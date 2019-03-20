"Не можем договориться": Коболев впервые прокомментировал конфликт с Гройсманом

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что у него нет личного конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
"Я не считаю, что их (разногласий. – Ред.) слишком много, во-первых. Во-вторых, разногласия между менеджментом и акционером – это вообще не новость в любой стране мира. Это рабочая ситуация", – сообщил Коболев в интервью "РБК-Украина".
По словам главы национальной акционерной компании, публично озвученные моменты являются разницей во взглядах на ключевые вопросы с Гройсманом.
"Я бы, конечно, хотел, чтобы акционер соглашался с нашей позицией. То, что мы не можем договориться о ключевом вопросе – проведении анбандлинга – этому самому анбандлингу (разделение компании и передача ГТС в управление независимому оператору. – Ред.) действительно мешает. Это один из главных моментов нашей дискуссии с акционером", – сообщил Коболев.
Он также подчеркнул, что вторая тема, по которой были дискуссии с премьер-министром – спецобязательства "Нафтогаза" (ПСО; среди прочего обязательства НАК отпускать газ для нужд населения по цене ниже рыночной. – Ред.).
Андрей Коболев
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2018 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.
Отмечалось, что первую часть премии в размере 541 млн гривен менеджеры получат в ближайшее время. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальное будут выплачивать три года при условии, если российская компания выполнит требование суда.
Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это "перегибом", однако позже в Наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение.
В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.
28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.
В итоге Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений о заключении нового контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
13 марта наблюдательный совет НАК принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Коболева председателем правления компании. При этом уровень его заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом.
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