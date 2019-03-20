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"Не можем договориться": Коболев впервые прокомментировал конфликт с Гройсманом

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Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что у него нет личного конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Я не считаю, что их (разногласий. – Ред.) слишком много, во-первых. Во-вторых, разногласия между менеджментом и акционером – это вообще не новость в любой стране мира. Это рабочая ситуация", – сообщил Коболев в интервью "РБК-Украина".

По словам главы национальной акционерной компании, публично озвученные моменты являются разницей во взглядах на ключевые вопросы с Гройсманом.

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"Я бы, конечно, хотел, чтобы акционер соглашался с нашей позицией. То, что мы не можем договориться о ключевом вопросе – проведении анбандлинга – этому самому анбандлингу (разделение компании и передача ГТС в управление независимому оператору. – Ред.) действительно мешает. Это один из главных моментов нашей дискуссии с акционером", – сообщил Коболев.

Он также подчеркнул, что вторая тема, по которой были дискуссии с премьер-министром – спецобязательства "Нафтогаза" (ПСО; среди прочего обязательства НАК отпускать газ для нужд населения по цене ниже рыночной. – Ред.).

Андрей Коболев

Андрей Коболев

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Персоны
Андрей КоболевВладимир Гройсман
Место
Украина
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