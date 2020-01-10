"Не могут встать с колен": в Крыму рассказали, до чего Россия довела полуостров

Российская Федерация за почти шесть лет аннексии Крыма не принесла полуострову обещанного процветания.

В Москве и Симферополе отчитываются о миллиардных инвестициях, но крымская экономика не может выйти даже на дооккупационный уровень. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

В частности, в Крыму по итогам 2013 года общий объем реализованной продукции составил 3,3 млрд долларов.

В 2019 году после всех "приростов" его оценили в 2 млрд долларов. Таким образом, на полуострове произвели товаров почти на 40% меньше, чем в 2013 году.

При этом ставленники оккупантов в Крыму рассказывают об "инвестиционном буме" и миллиардах, которые получает оккупированный полуостров.

За пять лет из российского бюджета в Крым было инвестировано 10,5 млрд долларов. Однако львиная доля этих денег не пошла на модернизацию производства.

"Промышленность Крыма не может встать с колен. Вывод напрашивается только один – развивать промышленный потенциал Крыма никто не собирается, а небольшие вливания касаются только предприятий российского ВПК", – резюмировали журналисты.

Российская Федерация за почти шесть лет аннексии Крыма не принесла полуострову обещанного процветания

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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