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10 января • обновлено в 04:26
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"Не могут встать с колен": в Крыму рассказали, до чего Россия довела полуостров

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Российская Федерация за почти шесть лет аннексии Крыма не принесла полуострову обещанного процветания.

В Москве и Симферополе отчитываются о миллиардных инвестициях, но крымская экономика не может выйти даже на дооккупационный уровень. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

В частности, в Крыму по итогам 2013 года общий объем реализованной продукции составил 3,3 млрд долларов.

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В 2019 году после всех "приростов" его оценили в 2 млрд долларов. Таким образом, на полуострове произвели товаров почти на 40% меньше, чем в 2013 году.

При этом ставленники оккупантов в Крыму рассказывают об "инвестиционном буме" и миллиардах, которые получает оккупированный полуостров.

За пять лет из российского бюджета в Крым было инвестировано 10,5 млрд долларов. Однако львиная доля этих денег не пошла на модернизацию производства.

"Промышленность Крыма не может встать с колен. Вывод напрашивается только один – развивать промышленный потенциал Крыма никто не собирается, а небольшие вливания касаются только предприятий российского ВПК", – резюмировали журналисты.

Российская Федерация за почти шесть лет аннексии Крыма не принесла полуострову обещанного процветания

Российская Федерация за почти шесть лет аннексии Крыма не принесла полуострову обещанного процветания

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым
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