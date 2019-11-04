"Не могут проверить": Гончаруку пожаловались на "Укрнафту"

Государственная аудиторская служба в конце сентября не смогла начать ревизию ПАО "Укрнафта" за период 2016-2019 гг.

Последняя плановая ревизия полугосударственного нефтяного гиганта состоялась в 2010 году, сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на переписку аудиторов с Кабмином, передает ЭП.

Ревизия не была начата после письма "Укрнафты", в котором указано, что компания не является субъектом хозяйствования государственного сектора экономики.

"А потому является неподконтрольной органам государственного финансового контроля", – пришли к выводу в "Укрнафте".

В свою очередь Госаудитслужба предоставила в Кабмин информацию о постановлении Верховного Суда, которым подтверждено, что "Укрнафта" (в уставном капитале 50% + 1 акция принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") является субъектом хозяйствования государственного сектора экономики, поскольку государство Украина в лице Кабинета министров опосредованно владеет контрольным пакетом акций "Укрнафты".

"Следует отметить, что позиция "Укрнафты" по неподконтрольности органам государственного финансового контроля является системной, а потому последняя плановая ревизия общества была проведена в 2010 году", – акцентируют аудиторы на полной неподконтрольности менеджмента компании.

Отмечается, что "Укрнафта" не против проведения проверки использования государственного имущества, которое не вошло в уставный капитал.

"То, что "Укрнафта" уже 9 лет не допускает государственных аудиторов на свои объекты, означает, что фактически предприятие принадлежит не государству, а узкому кругу бенефициаров группы "Приват", – резюмировал Каневский.

Аналогичную позицию относительно неподконтрольности государственным аудиторам выражают в компании "Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежит также "Нафтогазу".

Аудиторы предложили правительству поручить Министерству развития экономики разработать законопроект, четко определяющий, что предприятия с государственными 50% акций принадлежат к субъектам хозяйствования государственного сектора экономики. А "Нафтогазу" дать поручение обеспечить условия для Госаудитслужбы провести ревизию на "Укрнафте".

Последняя плановая ревизия полугосударственного нефтяного гиганта состоялась в 2010 году

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018-го крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины "Укрнафта" не допустила специалистов Государственной аудиторской службы для проверки.

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