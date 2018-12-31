''Не могу смириться'': в Польше поставили на место Россию из-за газопровода в обход Украины

Санкции против России необходимо усилить после детального анализа, а строительству газопровода в обход Украины "Северный поток-2" нужно сказать "стоп".
Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, уточнив, что России должно быть еще сложнее из-за экономического давления, передает tvp.info.
"Я считаю, что реакция должна быть решительной. Что это означает? Это означает, что санкции есть, и они должны действовать. Их также надо проанализировать, поскольку их можно подготовить еще лучше, чтобы они досаждали еще больше, чтобы России было сложнее с ними", – подчеркнул он.
Дуда добавил, что всячески против строительства "Северного потока-2", а также абсолютно не понимает поддержку проекта европейскими коллегами.
"То, что в ЕС нет решительного "стоп" для "Газпрома", что "Газпром" себя популяризирует в ЕС, а многие страны Евросоюза и их лидеры спокойно на это соглашаются, есть нечто, с чем я не могу смириться", – подчеркнул он.
Напомним, что "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства. А судно Solitaire приступило к работам по укладке газопровода в начале сентября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Европарламент осудил строительство газопровода "Северный поток-2". Чиновники призвали прекратить реализацию российского проекта.
12 декабря нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство российского "Северного потока-2".
Финляндия не изменила свою позицию после принятия резолюции по скандальному газопроводу. Страна поддерживает проект.
Газопровод также поддерживают в Германии.
Работы по укладке "Северного потока-2", судя по данным официального сайта, ведутся в Швеции, Финляндии, Германии и России.
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