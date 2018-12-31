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''Не могу смириться'': в Польше поставили на место Россию из-за газопровода в обход Украины

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Санкции против России необходимо усилить после детального анализа, а строительству газопровода в обход Украины "Северный поток-2" нужно сказать "стоп".

Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, уточнив, что России должно быть еще сложнее из-за экономического давления, передает tvp.info.

"Я считаю, что реакция должна быть решительной. Что это означает? Это означает, что санкции есть, и они должны действовать. Их также надо проанализировать, поскольку их можно подготовить еще лучше, чтобы они досаждали еще больше, чтобы России было сложнее с ними", – подчеркнул он.

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Дуда добавил, что всячески против строительства "Северного потока-2", а также абсолютно не понимает поддержку проекта европейскими коллегами.

''Не могу смириться'': в Польше поставили на место Россию из-за газопровода в обход Украины

"То, что в ЕС нет решительного "стоп" для "Газпрома", что "Газпром" себя популяризирует в ЕС, а многие страны Евросоюза и их лидеры спокойно на это соглашаются, есть нечто, с чем я не могу смириться", – подчеркнул он.

Напомним, что "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства. А судно Solitaire приступило к работам по укладке газопровода в начале сентября.

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Тема
Санкции против России
Персона
Анджей Дуда
Место
Польша
Тег
Северный поток - 2
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andrei andrei
andrei andrei
Вообще, это личное горе Дуды. Раз он такой тупой и не понимает, зачем западу русский газ😁 Сочувствую полякам.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Просто его Путин не поздравил, вот и злится
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Гы-гы.Пусть Польша покупет амеpиканский сжиженный газ.И мнит себя поставщиком этого газа для Евpопы.Вместе с пpоебалтами и хохлами.Остальная часть Евpопы будет покупать газ у Pоссии по СП,СП2,и ТП.
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