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31 декабря • обновлено в 11:11
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"Не имеют права!" В Украине забили тревогу из-за проблем авто на еврономерах

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Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь заявил, что новая отсрочка штрафов для владельцев автомобилей на иностранной регистрации стала не для всех хорошим сигналом.

"Нет никаких гарантий, что они не попросят еще больших уступок через полгода", – сообщил Соболь в комментарии "Сегодня".

По его словам, постоянно идти на уступки значит продолжать увеличивать экологическую проблему.

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"Те, кто хотел растаможиться, уже это сделал, когда закон это позволял… Очень многие автомобили на еврономерах не имеют права передвигаться по дорогам Европы, откуда их привезли", – отметил Соболь.

"Дело в том, что с достижением определенного возраста в Европе положено сдавать автомобиль на утилизацию. А некоторые продают их украинцам. Даже по украинским экологическим стандартам они приносят больше вреда", – резюмировал глава Ассоциации малого и среднего бизнеса.

При этом средний возраст парка легковых автомобилей в Украине уже превышает 22 года. Это вдвое больше по сравнению со странами ЕС. В антирейтинге старейших автопарков мира Украину опережает только Куба.

Средний возраст парка легковых автомобилей в Украине уже превышает 22 года

Средний возраст парка легковых автомобилей в Украине уже превышает 22 года

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
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