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МирСпорт

Последствия трудовой миграции: Украина рискует остаться без слесарей и сварщиков

1.3тЧитать материал на украинском

В Украине дефицит рабочих кадров, а профессии слесаря и сварщика признали специальностями государственного значения. Из-за трудовой миграции и низкой зарплаты с каждым годом потребность в рабочем персонале увеличивается.

Об этом сообщает "Сегодня" в своем материале. Каждый год в Украине закрывается больше сотни ПТУ. Например, в 1992-м их было 1255, а 2017 – 756. Понятно, что часть учреждений осталась на оккупированных территориях, в Крыму и на Донбассе, но причина не только в этом. До российской агрессии в 2013 году профтехучилищ уже было 968.

Дело в том, что в ПТУ действительно не хотят поступать. Если в 2014-2015 годах там училось 315 тыс. учеников, то в 2017-2018 годах – 269 тыс., из них выпустилась 141 тыс. учеников.

Руководитель аналитического центра ИНПОЛИТ Сергей Быков отметил, что одна из причин в том, что при СССР все ПТУ, как и университеты и техникумы, были ориентированы на миграцию. Их всех финансировал госбюджет. То есть вуз в Днепре мог готовить работников для заводов в Луцке. Сейчас профтехучилища финансирует местная власть. И она не заинтересована финансировать подготовку специалистов для других городов.

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"Вторая причина – зарплаты. В промышленном Харькове столяру платят 6-7 тыс. грн ($215-$250), в Киеве – 8-15 тыс. грн ($285-$535) в месяц. В то же время в Польше предлагают 3-4 тыс. злотых ($824-$1100). Такая ситуация не только у столяров. Электромонтеры в Киеве могут найти работу с 12-18 тыс. грн ($430-$650), а в Польше за 5-8 тыс. злотых ($1370-$2190) в месяц", – говорит Сергей Быков.

Из-за войны на Донбассе Украина потеряла пятую часть промышленности. Часть рабочих просто лишилась работы из-за закрытия заводов. А согласно исследованию Конфедерации работодателей Украины, люди с профтехобразованием более решительно настроены уехать на заработки, чем люди с высшим образованием. Хотя среди безработных больше всего выпускников университетов.

"Большинство молодежи считает работу на складе или производстве не престижной и просто не откликается на огромное количество объявлений с предложением по работе такого плана. Мы ищем качественный персонал. Например, из потенциальных людей, которые звонят к нам в компанию (около 150 звонков в день), часть мы "отсеиваем" на этапе телефонного звонка, другие не проходят собеседование, и на выходе мы имеем лишь в среднем пять человек (в день), которых потенциально можем вызвать на работу на смену к нашему клиенту", – прокомментировали в компании "Хаски", которая ищет складских и производственных рабочих для других предприятий.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что около 80% официально безработных в Украине имеют высшее образование. К примеру, в Одессе 89% официально безработных имеют дипломы о высшем образовании. В Киеве 87%, во Львове – 85%, а в Харькове – 82%.

Читайте все новости по теме "Работа в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Объекты
УкраинаработабезработицаКабинет министров Украинымиграциямигрантытрудовая миграция
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Зачем аграрной супердержаве сварщики? )))
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Деминска Лисниченко
Деминска Лисниченко
Молодые люди следят без работы с высшим образованием по вине навей власти. Кто сидит на высоких местах, люди без диплома с высшим образованием, тупицы или папочка купил места. В Украине был барак и так он остался. Когда прошёл Майдан, весь народ верил в лучшее, поменяют судей, полицию продажную, подымиться уровень развитии в Украине, всех пиздионеров отправляет домой. И что, да нечего кака была, кака и осталась. Поменяли шило на мыло, судье морды поменяли в полиции форму сменили а пиздионеров и шавки как сидели, так и следят.
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Графский Степан
Графский Степан
Рапс украинское всё!
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