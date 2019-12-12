"Не хватает прокормить детей": министр юстиции пожаловался на низкую зарплату

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата государственного служащего.

"С такой низкой зарплатой, которая у меня была в первые месяцы – это 16 тысяч – по моим расчетам, мне должно хватить прожить год", – сообщил Малюська в интервью "24 каналу".

В то же время глава Минюста отметил, что в последний месяц в правительстве договорились о надбавке и теперь ему выплачивают около 29 тысяч гривен.

Однако такая цифра министра также не удовлетворяет, и теперь его семье с четырьмя детьми приходится экономить.

"У меня есть с предыдущей, слава Богу, работы нормальные сбережения: пенсионные и такие... Это была международная организация, поэтому я не платил в местный пенсионный фонд, а в Штатах аккумулировались средства. А так – мои расходы стандартные ежемесячные существенно большими были. Не меньше 100 тысяч в месяц я раньше тратил. Соответственно, сейчас мы тратим меньше, пытаясь экономить. Но все равно это крайне сложно", – сообщил Малюська.

Министр юстиции подчеркнул, что уйдет с должности, если ситуация не изменится.

"Если зарплата не поднимется хотя бы до 80 тысяч – надолго меня не хватит. Меньше – это недолгая история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", – резюмировал Малюська.

Малюська подчеркнул, что уйдет с должности, если ситуация не изменится

Семья министра юстиции Денис Малюська Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

12497 гривен в 2020 году;

14187 гривен в 2021 году;

16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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