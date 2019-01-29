У России нет денег на газопровод в обход Украины: оккупанты решились на крайние меры

В дочерней компании российского "Газпрома" намерены искать инвесторов в Евросоюзе для завершения постройки газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом уведомил финансовый директор компании NS2 Пол Коркоран во время конференции по вопросам газовой отрасли, передает finance.ua. В компании рассчитывают получить от инвесторов около 6 млрд евро. Отмечается, что приоритетным направлением является получение инвестиций из Евросоюза.

"Мы до сих пор ведем переговоры с экспортными кредитными агентствами. Рассчитываем привлечь около 6 млрд евро", — сообщил он.

С начала проекта на постройку газопровода "Газпром" выделил чуть более 1,5 млрд евро, а инвесторы вложили еще 3,2 млрд евро.

"Мы ожидаем, что первая нитка "Северного потока-2" будет готова в ноябре, вторая — в декабре", — сообщил Коркоран. По его словам, в компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод, все еще надеются получить разрешение на прокладку этого газопровода в водах Дании.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.

Европарламент решительно осудил строительство газопровода "Северный поток-2". Европейские чиновники отметили, что Украина играет решающую роль в энергетической сети ЕС, поэтому они призвали прекратить реализацию российского проекта.

Посол США в Германии Ричард Гренель предупредил немецкие компании о санкциях Вашингтона из-за поддержки "Северного потока-2".

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