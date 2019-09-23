Не хватает 45 млрд: в Минобразования "дали заднюю" по зарплатам учителей

В проекте Государственного бюджета на 2020 год нет пункта о повышении зарплат работникам образования, поскольку на это требуются дополнительные 45 миллиардов.
Такое заявление сделала министр образования и науки Анна Новосад в интервью "Украинской правде".
"Мы сейчас с Минфином, с премьером думаем, как найти эти средства и где. Есть разные оценки, какая это сумма. Минфин давал сводную информацию из регионов, это дополнительных почти 45 млрд грн", – рассказала она.
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Новосад отметила, что для украинской экономики это "гигантские средства, которые надо откуда вытянуть, у кого-то их забрать" и отдать педагогам.
"Я как министр образования была бы очень рада так сделать, но другие министры, видимо, не очень поймут. Работаем с Минфином, с премьером, чтобы повысить зарплаты педагогам, но в ближайшее время будет немножко другой инструмент, как это сделать", – поделилась она.
Новосад пообещала, что решение будет ко второму чтению бюджета.
"Сложность в том, что сейчас нам нужно объяснять, почему постановление не учтено в проекте бюджета. Если бы в постановлении сказали, из каких источников можно взять эти десятки миллиардов гривень, было бы легче. Надеюсь, эти средства найдут", – резюмировала министр.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.
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