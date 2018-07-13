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МирСпорт

"Не хотим войск на границе!" В Польше рассказали о попытках остановить газопровод Путина

1.2тЧитать новость на украинском

Реализация российского газопровода "Северный поток-2" может привести к дестабилизации Европы и обострению агрессивной политики РФ в отношении Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что Варшава делает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода в обход Украины, но без поддержки других стран ЕС сделать это будет очень трудно, передает "Европейская правда".

"Мы рассматриваем призму безопасности Польши, учитывая геополитику вокруг нас, и поэтому это очень плохой проект, и мы делаем все, чтобы замедлить его... Российские войска на польско-украинской границе - это не то, чего мы хотим и, наверное, это не то, чего хочет Украина", - заявил он в контексте возможного усиления агрессии Москвы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на Обозревателе.

Тема
Северный поток-2
Персона
Матеуш Моравецкий
Место
Польша
Объекты
УкраинаРоссия
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Графский Степан
Графский Степан
Кто только не хочет его заблокировать. И какие только причины не придумывают. Осталось получить разрешение от Дании. Но оно и не нужно. Лишь вопрос денег.
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