"Не хочу скрывать": Лукашенко рассказал о будущем поставок нефти и бензина в Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Киев обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов.

"Я не хочу скрывать, но не очень-то и буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе, но мы не скрываем, что сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков", – сообщил Лукашенко, выступая в пятницу в Житомире на форуме регионов двух стран, передает "Интерфакс-Украина".

Одновременно с этим президент Беларуси отметил, что Минск готов вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов на украинские предприятия.

"Общая история и соседство предопределили приоритеты, в том числе в экономической сфере. Это в первую очередь топливно-энергетический, агропромышленный комплекс, промышленная кооперация и транспортно-логистическая сфера", – отметил Лукашенко.

"Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем необходимо поддерживать проекты в этой области", – резюмировал он.

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели встречу в рамках участия на форуме регионов

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

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