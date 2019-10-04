Главная Новости
4 октября • обновлено в 16:06
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Не хочу скрывать": Лукашенко рассказал о будущем поставок нефти и бензина в Украину

1.3т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Киев обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов.

"Я не хочу скрывать, но не очень-то и буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе, но мы не скрываем, что сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков", – сообщил Лукашенко, выступая в пятницу в Житомире на форуме регионов двух стран, передает "Интерфакс-Украина".

Одновременно с этим президент Беларуси отметил, что Минск готов вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов на украинские предприятия.

Новости
Цены на нефть преодолели новую отметку: что будет дальше

"Общая история и соседство предопределили приоритеты, в том числе в экономической сфере. Это в первую очередь топливно-энергетический, агропромышленный комплекс, промышленная кооперация и транспортно-логистическая сфера", – отметил Лукашенко.

"Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем необходимо поддерживать проекты в этой области", – резюмировал он.

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели встречу в рамках участия на форуме регионов

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели встречу в рамках участия на форуме регионов

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Александр Лукашенко
Место
Украина
Теги
нефть бензин
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Альгин Михаил
Альгин Михаил
Логика Лукашенко понятна: объяснить, что он "вынужден" продавать дороже, чем раньше: и качество плохое, поэтому дополнительные расходы, и с Марса везут - доставка дорогая. Вообщем, оплачивайте дополнительно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Страна в которой нет бензина, предлагает бензин стране у которой нет денег
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel