В Украине показали на фото ужасное состояние дороги на Кишинев
Трасса международного значения М-13, ведущая на Кишинев (Молдова), находится в ужасном состоянии.
"Печально известная "бетонка" на Кишинев. У нас латано-перелатано, но ехать 90 реально. На территории Николаевской области – 1-2 передачи и ползем. 20 км за 2 часа", – сообщила на Facebook журналистка Елена Шворак.
По ее словам, местами провалы на дороге достигают полуметра.
"Плиты потрескались, стали "на коня", местами играют так, что просто из-под колес предыдущей машины могут накрыть вашу. Шевелятся под ногами, как живые", – пишет Шворак.
"Здесь острые края. И глубокие ловушки. Одним словом, не езжайте туда! Особенно ночью. На фото, там где мой "Джук", обратите внимание на заднее колесо. Левитация", – резюмировала журналистка.
Фото соответствующей дороги шокировало пользователей сети.
"Это трассу все пытаются миновать, там просто невозможно ехать", – пишет Анжела Дзинзюра.
"Не могу подобрать слов, но мыслей вагон", – подчеркнул Валентин Колесник.
"Такую толщину бетона раскрошили, как крекер!" – резюмировал Олег Трибиненко.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября глава Укравтодора Александр Кубраков пояснил, почему деньги с COVID-фонда потратили на дороги.