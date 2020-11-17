В Украине показали на фото ужасное состояние дороги на Кишинев

Трасса международного значения М-13, ведущая на Кишинев (Молдова), находится в ужасном состоянии.

"Печально известная "бетонка" на Кишинев. У нас латано-перелатано, но ехать 90 реально. На территории Николаевской области – 1-2 передачи и ползем. 20 км за 2 часа", – сообщила на Facebook журналистка Елена Шворак.

По ее словам, местами провалы на дороге достигают полуметра.

"Плиты потрескались, стали "на коня", местами играют так, что просто из-под колес предыдущей машины могут накрыть вашу. Шевелятся под ногами, как живые", – пишет Шворак.

"Здесь острые края. И глубокие ловушки. Одним словом, не езжайте туда! Особенно ночью. На фото, там где мой "Джук", обратите внимание на заднее колесо. Левитация", – резюмировала журналистка.

Местами провалы на дороге достигают полуметра Facebook Елена Шворак

Местами провалы на дороге достигают полуметра Facebook Елена Шворак

Местами провалы на дороге достигают полуметра Facebook Елена Шворак

Местами провалы на дороге достигают полуметра Facebook Елена Шворак

Местами провалы на дороге достигают полуметра Facebook Елена Шворак

Местами провалы на дороге достигают полуметра Facebook Елена Шворак

Местами провалы на дороге достигают полуметра Facebook Елена Шворак

Фото соответствующей дороги шокировало пользователей сети.

"Это трассу все пытаются миновать, там просто невозможно ехать", – пишет Анжела Дзинзюра.

"Не могу подобрать слов, но мыслей вагон", – подчеркнул Валентин Колесник.

"Такую толщину бетона раскрошили, как крекер!" – резюмировал Олег Трибиненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября глава Укравтодора Александр Кубраков пояснил, почему деньги с COVID-фонда потратили на дороги.