В Украине показали на фото ужасное состояние дороги на Кишинев

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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В Украине показали на фото ужасное состояние дороги на Кишинев

Трасса международного значения М-13, ведущей на Кишинев (Молдова), находится в ужасном состоянии.

"Печальноизвестная "бетонка" на Кишинев. У нас латано-перелатано, но ехать 90 реально. На территории Николаевской области – 1-2 передачи и ползем. 20 км за 2 часа", – сообщила на Facebook журналистка Елена Шворак.

По ее словам, местами пропасти на дороге достигают полуметра.

"Плиты потрескались, стали "на коня", местами играют так, что просто из-под колес предыдущей машины могут накрыть вашу. Шевелятся под ногами – как живые", – пишет Шворак.

"Здесь острые края. И глубокие ловушки. Одним словом, не едьте туда! Особенно не едьте туда ночью. На фото, там где мой Джук, обратите внимание на заднее колесо. Левитация", – резюмировала журналистка.

В Украине показали на фото ужасное состояние дороги на Кишинев
Местами пропасти на дороге достигают полметра
Местами пропасти на дороге достигают полметра
Местами пропасти на дороге достигают полметра
Местами пропасти на дороге достигают полметра
Местами пропасти на дороге достигают полметра
Местами пропасти на дороге достигают полметра
Местами пропасти на дороге достигают полметра

Фото соответствующей дороги шокировало пользователей сети.

"Это трассу все пытаются миновать, там просто невозможно ехать", – пишет Анжела Дзинзюра.

"Не могу подобрать слов, но мыслей вагон", – подчеркнул Валентин Колесник.

"Такую толщину бетона раскрошили как крекер!" – резюмировал Олег Трибиненко.

В Украине показали на фото ужасное состояние дороги на Кишинев
В Украине показали на фото ужасное состояние дороги на Кишинев

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября глава "Укравтодора" Александр Кубраков пояснил, почему деньги с COVID-фонда потратили на дороги.

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