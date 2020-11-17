В Украине показали на фото ужасное состояние дороги на Кишинев

Трасса международного значения М-13, ведущей на Кишинев (Молдова), находится в ужасном состоянии.

"Печальноизвестная "бетонка" на Кишинев. У нас латано-перелатано, но ехать 90 реально. На территории Николаевской области – 1-2 передачи и ползем. 20 км за 2 часа", – сообщила на Facebook журналистка Елена Шворак.

По ее словам, местами пропасти на дороге достигают полуметра.

"Плиты потрескались, стали "на коня", местами играют так, что просто из-под колес предыдущей машины могут накрыть вашу. Шевелятся под ногами – как живые", – пишет Шворак.

"Здесь острые края. И глубокие ловушки. Одним словом, не едьте туда! Особенно не едьте туда ночью. На фото, там где мой Джук, обратите внимание на заднее колесо. Левитация", – резюмировала журналистка.

Фото соответствующей дороги шокировало пользователей сети.

"Это трассу все пытаются миновать, там просто невозможно ехать", – пишет Анжела Дзинзюра.

"Не могу подобрать слов, но мыслей вагон", – подчеркнул Валентин Колесник.

"Такую толщину бетона раскрошили как крекер!" – резюмировал Олег Трибиненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября глава "Укравтодора" Александр Кубраков пояснил, почему деньги с COVID-фонда потратили на дороги.