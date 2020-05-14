Названа самая уязвимая перед коронавирусом валюта
Самой уязвимой валютой в период глобальной пандемии коронавируса признали евро.
Об этом сообщает Bloomberg.
С начала года евро упал на 3,5% по отношению к доллару. Участники рынка уверены, что со временем валюта продолжит ослабляться.
Агентство отмечает, что в разгар эпидемии страны ЕС все еще не могут выработать единую фискальную политику для поддержки экономики.
Например, для поддержки Италии выработан короткосрочный план на 540 млрд евро, но о долгосрочной программе восстановления странам договориться пока не удалось. Сложившаяся ситуация вызывает опасения на валютном рынке.
Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, кризис в мировой экономике был неизбежен – независимо, начался бы он с пандемии коронавируса или без нее.