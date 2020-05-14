Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:32
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Названа самая уязвимая перед коронавирусом валюта

6.8т
Читать материал на украинском

Самой уязвимой валютой в период глобальной пандемии коронавируса признали евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

С начала года евро упал на 3,5% по отношению к доллару. Участники рынка уверены, что со временем валюта продолжит ослабляться.

Агентство отмечает, что в разгар эпидемии страны ЕС все еще не могут выработать единую фискальную политику для поддержки экономики.

Названа самая уязвимая перед коронавирусом валюта

Названа самая уязвимая перед коронавирусом валюта

Например, для поддержки Италии выработан короткосрочный план на 540 млрд евро, но о долгосрочной программе восстановления странам договориться пока не удалось. Сложившаяся ситуация вызывает опасения на валютном рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, кризис в мировой экономике был неизбежен – независимо, начался бы он с пандемии коронавируса или без нее.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Коронавирус
Теги
евро карантин
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Для поддержки Италии выработан короткосрочный план, это понятно. Есть ли такой план в отношении Украины и что с гривной будет ? Судя по последним событиям, никто никаких планов с Украиной по ходу не строит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги