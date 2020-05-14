Самой уязвимой валютой в период глобальной пандемии коронавируса признали евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

С начала года евро упал на 3,5% по отношению к доллару. Участники рынка уверены, что со временем валюта продолжит ослабляться.

Агентство отмечает, что в разгар эпидемии страны ЕС все еще не могут выработать единую фискальную политику для поддержки экономики.

Названа самая уязвимая перед коронавирусом валюта

Например, для поддержки Италии выработан короткосрочный план на 540 млрд евро, но о долгосрочной программе восстановления странам договориться пока не удалось. Сложившаяся ситуация вызывает опасения на валютном рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, кризис в мировой экономике был неизбежен – независимо, начался бы он с пандемии коронавируса или без нее.

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