"Не деньги": НБУ озвучил главную цель работы с МВФ

Национальный банк сообщил, что сотрудничество с Международным валютным фондом показывает, что Украина проводит реформы.
"Для Украины сотрудничество с МВФ – это, в первую очередь, не деньги. Это знак качества для инвесторов, что с Украиной можно работать", – заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает пресс-служба регулятора.
"Это знак, что страна проводит реформы для обеспечения экономического роста, Украина интересна для инвестирования. Это самое главное", – подчеркнул он.
Ранее директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен отмечал, что организация рассчитывает на быстрое завершение работы миссии в Украине и результативные переговоры, несмотря на наличие нерешенных вопросов.
По его словам, важной частью обсуждений будет вопрос очистки банковского сектора.
"Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому это важная часть обсуждений", – резюмировал Томсен.
Сотрудничество с МВФ – это знак качества для инвесторов, что с Украиной можно работать
Как сообщал OBOZREVATEL:
В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году. Финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.
26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.
Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.
Попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком могут существенно затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.
Несмотря на попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком, диалог Украины с МВФ будет продолжаться. Однако эта ситуация является важным индикатором для Фонда, заявила Рожкова.
Кабинет министров вместе с МВФ разрабатывает новый меморандум о сотрудничестве. Программа будет рассчитана на 3 года и может стать последней для Украины.
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