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29 ноября • обновлено в 12:06
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"Не деньги": НБУ озвучил главную цель работы с МВФ

2.4т
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Национальный банк сообщил, что сотрудничество с Международным валютным фондом показывает, что Украина проводит реформы.

"Для Украины сотрудничество с МВФ – это, в первую очередь, не деньги. Это знак качества для инвесторов, что с Украиной можно работать", – заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает пресс-служба регулятора.

"Это знак, что страна проводит реформы для обеспечения экономического роста, Украина интересна для инвестирования. Это самое главное", – подчеркнул он.

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Ранее директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен отмечал, что организация рассчитывает на быстрое завершение работы миссии в Украине и результативные переговоры, несмотря на наличие нерешенных вопросов.

По его словам, важной частью обсуждений будет вопрос очистки банковского сектора.

"Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому это важная часть обсуждений", – резюмировал Томсен.

Сотрудничество с МВФ – это знак качества для инвесторов, что с Украиной можно работать

Сотрудничество с МВФ – это знак качества для инвесторов, что с Украиной можно работать

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
транш МВФ
Персона
Олег Чурий
Место
Украина
Теги
МВФ Национальный банк Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это пустословие. Получается если Германия не берёт кредиты в МВФ она не соответствует там чему-то? Греция в такой же попе как и Украина, но с МВФ никаких дел не имеет, правда ей бабки даёт ЕС, но по факту с МВФ дел никаких нет.
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