"Не деньги": НБУ озвучил главную цель работы с МВФ

Национальный банк сообщил, что сотрудничество с Международным валютным фондом показывает, что Украина проводит реформы.

"Для Украины сотрудничество с МВФ – это, в первую очередь, не деньги. Это знак качества для инвесторов, что с Украиной можно работать", – заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает пресс-служба регулятора.

"Это знак, что страна проводит реформы для обеспечения экономического роста, Украина интересна для инвестирования. Это самое главное", – подчеркнул он.

Ранее директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен отмечал, что организация рассчитывает на быстрое завершение работы миссии в Украине и результативные переговоры, несмотря на наличие нерешенных вопросов.

По его словам, важной частью обсуждений будет вопрос очистки банковского сектора.

"Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому это важная часть обсуждений", – резюмировал Томсен.

Сотрудничество с МВФ – это знак качества для инвесторов, что с Украиной можно работать

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