''Закон - один для всех'': Коломойский потерпел очередное поражение ПриватБанку

Одесский суд оставил без рассмотрения исковые требования Игоря Коломойского, которыми он пытался заблокировать сотрудничество ПриватБанка, Минфина и Нацбанка с украинскими и международными компаниями.

Как сообщает пресс-служба, суд согласился, что этим иском олигарх злоупотреблял своими процессуальными правами и пытался затянуть судебный процесс.

Отмечается, что упомянутые компании были привлечены к финансовому расследованию деятельности бывших акционеров ПриватБанка и юридического сопровождения дел, касающихся национализации банка.

В частности, в иске к ТОВ "Телекомпания АРС" по поводу защиты чести, достоинства и деловой репутации, Коломойский пытался искусственно изменить территориальную подсудность исковых требований к другим соответчикам, которые зарегистрированы в Киеве и за пределами Украины.

Суд подтвердил, что основные и производные требования бывшего акционера ПриватБанка имеют разный предмет спора, и не связаны между собой. К тому же, данный иск дублирует уже существующий – гражданское дело по иску Коломойского с идентичными требованиями к "ПриватБанку", НБУ, Минфину и международным советникам. Оно находится в Соломенском районном суде Киева с декабря 2017 года.

"Национальный банк доволен справедливым решением суда, которое утверждает верховенство права в Украине и предотвращает злоупотребления процессуальными нормами. Закон должен быть один для всех, и это решение - тому свидетельство", - прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы НБУ Виктор Григорчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 миллиардов долларов.

Также Высокий суд Лондона издал приказ об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Геннадия Боголюбова во всем мире. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 миллиардов долларов.