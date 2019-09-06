Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:56
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Не будет вообще": Антикоррупционный суд озвучил сроки ликвидации коррупции в Украине

15.2т Читать материал на украинском

Заместитель главы Антикоррупционного суда Евгений Крук допустил, что в Украине могут полностью побороть коррупцию уже через 50-70 лет.

Цель работы Высшего антикоррупционного суда заключается в том, чтобы в будущем в стране не было коррупции и необходимость в таком суде отпала, сообщил он в эфире Hromadske.

"Мы работаем для того, чтобы в будущем дел вообще не было", – заявил Крук.

Новости
Коррупция в "Укрзалізниці": НАБУ раскрыло масштабную схему

"Когда мы разрабатывали неофициальную коммуникационную стратегию, то видели, что через 50-70 лет суда не должно быть вообще, потому что коррупции как таковой не будет", – резюмировал он.

В Украине могут полностью побороть коррупцию уже через 50-70 лет

В Украине могут полностью побороть коррупцию уже через 50-70 лет

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Международный валютный фонд сообщил, что объем спрятанных в офшорах средств равен 8% мирового валового внутреннего продукта.

В частности, в офшорах находится 7 триллионов долларов частных состояний, сообщил и.о. главы МВФ Дэвид Липтон.

По его словам, если уменьшить коррупцию в мире на треть, правительства получат 1 триллион долларов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
коррупция Высший антикоррупционный суд
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
47
71
Смешно
4
Интересно
5
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
bender bender
bender bender
ЗЕ-партія неадекватів або відвертих шизоїдів.або обдовбаних до нестями...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Малько Олександр
Малько Олександр
"За 40-50 років" ,як казав Ходжа Насреддін ,"...або я, або ішак, або подишах"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
нуу б.дь,..неужели есть идиоты веряшщие в корупцию и борьбу с ней..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel