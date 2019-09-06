"Не будет вообще": Антикоррупционный суд озвучил сроки ликвидации коррупции в Украине

Заместитель главы Антикоррупционного суда Евгений Крук допустил, что в Украине могут полностью побороть коррупцию уже через 50-70 лет.
Цель работы Высшего антикоррупционного суда заключается в том, чтобы в будущем в стране не было коррупции и необходимость в таком суде отпала, сообщил он в эфире Hromadske.
"Мы работаем для того, чтобы в будущем дел вообще не было", – заявил Крук.
"Когда мы разрабатывали неофициальную коммуникационную стратегию, то видели, что через 50-70 лет суда не должно быть вообще, потому что коррупции как таковой не будет", – резюмировал он.
В Украине могут полностью побороть коррупцию уже через 50-70 лет
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Международный валютный фонд сообщил, что объем спрятанных в офшорах средств равен 8% мирового валового внутреннего продукта.
В частности, в офшорах находится 7 триллионов долларов частных состояний, сообщил и.о. главы МВФ Дэвид Липтон.
По его словам, если уменьшить коррупцию в мире на треть, правительства получат 1 триллион долларов.
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