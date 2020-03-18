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18 марта • обновлено в 09:53
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Не больше пяти товаров на руки: в АТБ вводят ограничения на покупки

3.3т
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В сети супермаркетов АТБ с 18 марта ввели ограничения на количество продуктов питания из-за спекулянтов.

Об этом сообщают "Украинские Новости". Это было обусловлено тем, что в связи с карантином некоторые люди не только массово закупают товары, но еще и спекулируют ими.

Таким образом, в магазинах будут выдавать не больше пяти товаров в одни руки, кроме напитков, воды и пива, которые продавцы смогут отпускать в размере 12 штук на человека.

АТБ

АТБ

"Компания АТБ-Маркет заботится о своих клиентах и с целью обеспечения возможностью населения приобрести все необходимые товары, вводит ряд ограничений. Такие меры направлены на борьбу со спекулянтами, просим покупателей отнестись к этому с пониманием", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за карантина, введенного вследствие вспышки коронавируса, в супермаркетах "Ашан" уже практически закончились продукты.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Тег
продукты
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