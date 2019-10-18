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18 октября • обновлено в 23:55
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"Не 70 тысяч, а бесплатно": глава налоговой успокоил украинских предпринимателей

1.9т Читать материал на украинском

Украинским предпринимателям не придется тратить деньги на кассовые аппараты, предусмотренные новым законом, поскольку им предоставят государственную программу на безоплатной основе.

Такое заявление сделал глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 18 октября (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Расскажу о безоплатности регистраторов расчетных операций. Первое, что сделал этот закон, электронные РРО в смартфоне, в компьютере это бесплатно. Черным по белому написано, что государство в лице Госналоговой службы обязано разработать программу. Она уже есть", – сказал Верланов.

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Кассовые аппараты для всех предпринимателей: комментарии депутата

Верланов успокоил украинцев из-за бесплатных РРО

Верланов успокоил украинцев из-за бесплатных РРО

Скриншот из видео

По его словам, все желающие смогут загрузить программу на сайте. "Когда говорят, что придется за 70 тысяч, за 5 тысяч купить кассовые аппараты – это не соответствует действительности. Хочу всех успокоить – все будет бесплатно. С 1 января 2020 года указанную программу мы выпустим для всех в тестовом режиме", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Роксолана Пидласа заверила, что ФЛП не пострадают от нововведений о кассовых аппаратах.

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Персона
Сергей Верланов
Место
Украина
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