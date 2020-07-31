Нацбанк уволил еще одного заместителя председателя

Валентина Гембарская Экономика 13:47, 31.07.2020 Обновлено: 14:18, 31.07.2020

Совет Национального банка уволил по собственному желанию Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава совета НБУ Богдан Данилишин.

НБУ уволил Холода
Facebook Богдана Данилишина

Как указано на сайте Нацбанка, Холодов курировал сферу платежных систем и денежного обращения и отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежный оборот".

Голосование за увольнение Холода
Facebook Данилишина

Он начал работу в должности заместителя председателя Национального банка Украины с 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой денежного обращения и реализацией внутренней трансформации Национального банка.

Среди его ключевых достижений на должности – расширение работы Системы электронных платежей Национального банка в режиме 23/7, переход банковской системы на международный номер счета IBAN, развитие идентификации BankID, расширение использования безналичных расчетов и тому подобное.

Сергея Холода уволили с должности заместителя главы НБУ
Сайт НБУ

Ранее Совет Национального банка отказался назначить Олега Чурия на должность заместителя председателя НБУ сроком в 7 лет. Он занимал эту должность 5 лет. 22 июля Совет НБУ назначил заместителем главы НБУ Юрия Гелетия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Подросток без руки и ног переплыл Днепр, установив рекорд Украины

28 бригада сухопутных войск ВСУ получила бронемашины "Новатор"

"После войны борюсь уже за свою жизнь!" Бывшая медик ВСУ столкнулась один на один с тяжелой болезнью

В Киеве школьники будут каждый день начинать с пения гимна

За сутки в Украине прибавилось более тысячи больных COVID-19: статистика Минздрава на 31 июля