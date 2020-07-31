Нацбанк уволил еще одного заместителя председателя

Совет Национального банка уволил по собственному желанию Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава совета НБУ Богдан Данилишин.

НБУ уволил Холода Facebook Богдана Данилишина

Как указано на сайте Нацбанка, Холодов курировал сферу платежных систем и денежного обращения и отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежный оборот".

Голосование за увольнение Холода Facebook Данилишина

Он начал работу в должности заместителя председателя Национального банка Украины с 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой денежного обращения и реализацией внутренней трансформации Национального банка.

Среди его ключевых достижений на должности – расширение работы Системы электронных платежей Национального банка в режиме 23/7, переход банковской системы на международный номер счета IBAN, развитие идентификации BankID, расширение использования безналичных расчетов и тому подобное.

Сергея Холода уволили с должности заместителя главы НБУ Сайт НБУ

Ранее Совет Национального банка отказался назначить Олега Чурия на должность заместителя председателя НБУ сроком в 7 лет. Он занимал эту должность 5 лет. 22 июля Совет НБУ назначил заместителем главы НБУ Юрия Гелетия.

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