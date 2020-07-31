Нацбанк уволил еще одного заместителя председателя
Совет Национального банка уволил по собственному желанию Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава совета НБУ Богдан Данилишин.
Как указано на сайте Нацбанка, Холодов курировал сферу платежных систем и денежного обращения и отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежный оборот".
Он начал работу в должности заместителя председателя Национального банка Украины с 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой денежного обращения и реализацией внутренней трансформации Национального банка.
Среди его ключевых достижений на должности – расширение работы Системы электронных платежей Национального банка в режиме 23/7, переход банковской системы на международный номер счета IBAN, развитие идентификации BankID, расширение использования безналичных расчетов и тому подобное.
Ранее Совет Национального банка отказался назначить Олега Чурия на должность заместителя председателя НБУ сроком в 7 лет. Он занимал эту должность 5 лет. 22 июля Совет НБУ назначил заместителем главы НБУ Юрия Гелетия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
экс-глава НБУ Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". По его словам, в течение длительного времени на регулятор осуществляется "систематическое политическое давление".
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.
Вероятно, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт.
Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила его в отставку.
16 июля Рада назначила на должность главы НБУ Кирилла Шевченко, ранее возглавлявшего государственный Укргазбанк.