НБУ забраковал продажу "БТА Банка" соратнику Лукашенко

Национальный банк Украины отказал гражданину республики Беларусь Николаю Варабью в согласовании продажи "БТА Банка".

Бизнесмен оказался в третьем пакете санкций Евросоюза за фальсификацию президентских выборов в Беларуси. Именно это стало главной причиной отказа, сообщает пресс–служба НБУ.

"Вышеупомянутое решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной. В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применение санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены", – говорится в сообщении.

Также одним из оснований решения НБУ стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения финансового состояния и источников его средств.

В Беларуси Варабью принадлежит "Абсолютбанк", нефтетрейдер "Интерсервис", экспедиторская компания "БелКазТранс", объекты недвижимости и другие предприятия.

В декабре 2020 года стало известно, что Антимонопольный комитет Украины дал Варабью разрешение на покупку украинского БТА Банка.

В Украине бизнесмен владеет ООО "Прикарпат Захидтранс", которому принадлежит участок нефтепровода Самарско-Западного направления. Он предназначен для перекачки дизельного топлива из России и Беларуси, как для внутреннего рынка Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию.

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