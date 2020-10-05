НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу

Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Нацбанка Дмитрию Сологубу.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора в понедельник, 5 октября. Им объявили выговор.

"Совет также рассмотрел ряд организационных и кадровых вопросов, в частности, за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины, решил: объявить выговор Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Выразить недоверие Рожковой и Сологубу", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября ФГВФЛ потребовал от Рожковой 1,5 млрд грн за "Платинум Банк".