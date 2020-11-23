НБУ выпустит монету 5 гривен с новым дизайном. Фото
В Украине с 26 ноября введут в обращение памятную монету номиналом 5 гривен. Она будет посвящена 175-летию создания Кирилло-Мефодиевского братства.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. Монета изготовлена из нейзильбера, тираж составит 30 тысяч.
"Посвящена украинской тайной организации, возникшей в Киеве в конце 1845 года, что было одним из проявлений подъема национального движения и активизации общеславянского движения. Кирилло-Мефодиевское братство занимает видное место в развитии национально-политической и исторической мысли, становлении украинской идеи", – напомнили в Нацбанке.
На аверсе монеты вверху на зеркальном фоне – малый Государственный Герб Украины, по обе стороны от которого – 2020, над гербом – надпись Украины; под гербом – номинал монеты 5 гривен; по обе стороны от герба и надписей – стилизованные ветви с листьями;
На реверсе монеты: на зеркальном фоне изображены портреты членов общества: Шевченко, Костомарова, Кулиша. Внизу – отпечаток сургучной печати; надписи: Кирилло-Мефодиевское братство, 175 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине с 19 ноября ввели в обращение памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную Государственной пограничной службе Вооруженных Сил Украины.
Нацбанк от 2 ноября ввел в обращение памятную монету "Андрей Ромоданов".
7 октября Национальный банк выпустил в обращение новую памятную монету номиналом 2 гривны.
3 июня Национальный банк выпустил в обращение монету номиналом 10 гривен. Впоследствии новые деньги полностью займут место действующих банкнот. Главная причина бумажные купюры быстро изнашиваются, их приходится часто менять, а монеты служат в разы дольше.