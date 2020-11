НБУ выпустил первую уникальную банкноту: в чем ее особенность

Национальный банк выпустил первую украинскую сувенирную банкноту с вертикальным дизайном.

Она посвящена герою Украины, первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты – портрет Каденюка, над которым надпись – первый космонавт Украины; логотип Государственного космического агентства (справа).

Под портретом Леонид Каденюк; слева от надписей – элемент SPARK в виде земного шара, который имеет кинетический эффект; внизу слева на фоне молекулярной структуры – стилизованное изображение растения; малый Государственный герб, над которым надпись Украина и флаг.

Под гербом – цифра 1 (то есть первый) и изображение космического корабля; внизу надписи Национальный банк Украины; в правом нижнем углу банкноты – элемент, выполненный оптически переменной краской.

Вдоль нижнего края надпись Леонид Каденюк, которая повторяется шесть раз. Основное изображение обратной стороны – космический корабль "Колумбия" на фоне планет солнечной системы; над ним надписи The First Astronaut Of Ukraine.

Справа – изображение космического корабля; надписи: 1997 (под ракетой), 2020 (внизу); внизу справа вертикально: серийный номер банкноты и надпись – не является платежным средством.

Размеры сувенирной банкноты 80×170 мм, тираж – 50 000 штук.

