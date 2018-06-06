НБУ уличили в колоссальных тратах на элитный отель

Национальный банк Украины потратил 1,6 млн гривен на проведение совместной конференции с Центробанком Польши в элитном отеле Hilton в Киеве.

"Поляки сладко поспали, вкусно покушали и, наверное, совсем скоро польский Центробанк признает наш НБУ самым передовым в Восточной Европе", – пишет в Facebook журналистка Елена Лысенко.

По ее словам, в кризис миллионами не разбрасываются, особенно "когда вся страна вокруг МВФ прыгает".

"Ну а нашему регулятору надо будет крепко подумать, на чем сэкономить искомую сумму - в лучших традициях Гонтаревой: если структура тратит – должна и экономить. Может бы на персонале, как она сама и делала?" – резюмировала Лысенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НБУ проиграл экс-владельцам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Киевском апелляционном хозяйственном суде и не сможет забрать у них горнолыжный курорт "Буковель".