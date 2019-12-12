НБУ резко снизил учетную ставку: как это отразится на кредитах для украинцев

Правление Национального банка Украины в четверг, 12 декабря, приняло решение снизить учетную ставку.

В частности, ставка будет снижена на два процента – с 15,5% до 13,5% годовых. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Глава НБУ Яков Смолий подчеркнул, что регулятор ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривни приводит к более быстрому снижению инфляционного давления, чем ожидалось изначально.

Снижение учетной ставки приведет к удешевлению кредитов (примерно на 70% от снижения учетной ставки).

При этом премьер-министр Алексей Гончарук еще до своего назначения пообещал кредиты для бизнеса в Украине по 12-13% уже в 2020 году.

Для этого учетную ставку нужно снизить до 8-9%. О таких планах глава НБУ Яков Смолий заявлял на 2020-2021 годы.

На сегодняшний день ставки по кредитам колеблются в районе 19-20% годовых.

Правление Национального банка Украины в четверг, 12 декабря, приняло решение снизить учетную ставку

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 июля правление Национального банка Украины снизило учетную ставку на полпроцента — с 17,5% до 17% годовых.

Федеральная резервная система США впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила учетную ставку на 0,25 процентного пункта.

С 1 августа ставка федеральных фондов, регулирующая стоимость долларовых кредитов по всему миру, будет установлена в диапазоне 2-2,25% годовых.

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