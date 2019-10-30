НБУ убрал лимит на покупку долларов: эксперт объяснил, как это повлияет на украинцев

Национальный банк Украины считает, что отмена ограничений на покупку валюты на сумму 150 тысяч гривен в день, не окажет существенного влияния на рынок.

Регулятор отмечает, что покупка иностранной валюты преимущественно осуществляется на меньшие суммы, а общие объемы ее покупки и продажи – соразмерны. Эксперты также согласны с оценками Нацбанка, сообщает "Сегодня".

"Норму давно нужно было отменить. Если мы говорим о человеке, у которого есть нелегальные деньги, и он хочет купить валюту, то он покупает ее на черном рынке, это не проблема", – сообщил финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Я не вижу причин, почему человек, который имеет легальную гривню, не может купить доллары", – добавил Кущ.

По его словам, снятие ограничения прежде всего позитивно повлияет на состоятельных людей с "белым" заработком.

"Норма очень точечная, она повлияет на тех людей, у которых есть в банке легальные деньги, превышающие 150 тысяч гривен, то есть на 2-3% населения, в основном так называемый средний класс", – резюмировал Кущ.

Отметим, с начала года НБУ отменил уже больше 30 валютных ограничений, ранее действующих в Украине.

НБУ отменил уже больше 30 валютных ограничений НБУ

Как писал OBOZREVATEL, эксперты в Украине прогнозируют, что курс доллара в 2020 году будет колебаться в районе отметки 27 грн/$. В то же время существуют условия, при которых гривна может укрепиться выше этого уровня.

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