НБУ принял новое решение по учетной ставке

Правление Национального банка Украины решило сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в четверг, 6 июня. "Это необходимо для страхования от инфляционных рисков, которые усилились с момента определения предыдущего решения в апреле ( о снижении ставки с 18%) и достижения цели 5% в следующем году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инфляция ускорится в апреле до 8,8% в годовом измерении, что выше прогноза НБУ, и сохранение этой динамки в июле обусловлено, прежде всего, временными факторами.

"Фундаментальное инфляционное давление и в дальнейшем постепенно снижалось. Об этом свидетельствует замедление базовой инфляции в соответствии с прогнозом НБУ с начала года. Также медленно улучшались инфляционные ожидания", – говорится в релизе.

Регулятор уточняет, что в последнее время высокими темпами росли заработные платы, розничный товарооборот, строительство и промышленность.

По мнению центробанка, весомыми остаются и остальные риски — как внешние, так и внутренние, на которые НБУ обращал внимание во время предыдущего решения по монетарной политике, в частности, в стране сохраняется неопределенность, которую традиционно вызывает период выборов.

Нацбанк Радіо Свобода

Как говорится в релизе, среди внешних рисков не потеряли актуальности рецессия мировой экономики и снижение цен на сырьевых рынках, сохранение геополитического напряжения, в том числе через торговые конфликты, неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года, течение военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

"Правление Национального банка по-прежнему предполагает, что цикл смягчения монетарной политики может продолжиться при условии ослабления инфляционных рисков и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий", – подчеркивается в сообщении.

Высокая учетная ставка увеличивает "стоимость" денег в экономике, в результате замедляется кредитование, растут кредитные ставки на межбанке, а после – и в коммерческих банках. Как рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян, обратная сторона высокой ставки – замедление роста экономики.

Стоит отметить, что кредиты дорожают примерно на 70% от роста учетной ставки.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ с 26 апреля снизил учетную ставку до 17,5% с 18%.

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