НБУ принял решение по важной ставке: что будет с кредитами

Национальный банк Украины (НБУ) вновь решил оставить без изменения учетную ставку на уровне 18% годовых.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, соответствующее решение №88 "О размере учетной ставки" утверждено правлением центробанка 31 января 2019 года.

"Правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых. Сохранение учетной ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции к цели 5% в 2020 году", - указано в сообщении.

Высокая учетная ставка увеличивает "стоимость" денег в экономике, в результате замедляется кредитование, растут кредитные ставки на межбанке, а после – и в коммерческих банках. Как рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян, обратная сторона высокой ставки – замедление роста экономики.

Стоит отметить, что кредиты дорожают примерно на 70% от роста учетной ставки.

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НБУ по итогам предыдущих двух заседаний монетарного комитета, 13 декабря и 25 октября 2018 года, сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. До этого центробанк шесть раз повышал стоимость денег: с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года, до 17,5% годовых с 13 июля и до 18% годовых с 7 сентября.

НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%. Экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели.

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