Повышение учетной ставки: НБУ принял решение

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых. Такое решение приняло правление НБУ. Отметим, что с помощью учетной ставки Национальный банк влияет на рост цен в стране. Если она повышается, то рост цен замедляется.

Как сообщает пресс-служба регулятора, текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до среднесрочной цели 5% в 2020 году.

"С учетом обновленного макроэкономического прогноза и оценки рисков, правление Национального банка считает, что текущие и прогнозные монетарные условия достаточно жесткими, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Соответственно, было принято решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18%", - пояснил регулятор.

В то же время, как отмечается, Нацбанк "продолжит внимательно следить за факторами фундаментального инфляционного давления, в том числе по потребительским спросом, инфляционными ожиданиями и прогрессом в сотрудничестве с международными официальными кредиторами".

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ с 7 сентября повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта - до 18% годовых. Как пояснил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, меры были приняты для приведения роста цен в границы целевого диапазона в конце 2019 года,