МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Повышение учетной ставки: НБУ принял решение

2.4тЧитать материал на украинском

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых. Такое решение приняло правление НБУ. Отметим, что с помощью учетной ставки Национальный банк влияет на рост цен в стране. Если она повышается, то рост цен замедляется.

Как сообщает пресс-служба регулятора, текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до среднесрочной цели 5% в 2020 году.

"С учетом обновленного макроэкономического прогноза и оценки рисков, правление Национального банка считает, что текущие и прогнозные монетарные условия достаточно жесткими, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Соответственно, было принято решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18%", - пояснил регулятор.

В то же время, как отмечается, Нацбанк "продолжит внимательно следить за факторами фундаментального инфляционного давления, в том числе по потребительским спросом, инфляционными ожиданиями и прогрессом в сотрудничестве с международными официальными кредиторами".

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ с 7 сентября повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта - до 18% годовых. Как пояснил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, меры были приняты для приведения роста цен в границы целевого диапазона в конце 2019 года,

Место
Украина
Объекты
НБУинфляцияУкраина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги