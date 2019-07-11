НБУ собрался отсудить у Коломойского 5 млрд: дело получило ход

Хозяйственный суд Днепропетровской области 11 июля открыл производство и начал рассмотрение дела о взыскании с олигарха, бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского 4,86 миллиарда гривен в пользу Национального банка.

Речь идет об обязательствах по договорам поручительства в соответствии с задолженностью, возникшей по состоянию на конец декабря 2015 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Указано также, что о взыскании задолженности с Коломойского, которая начала формироваться уже с 2016 года, НБУ обращался 18 декабря 2018 года с соответствующим иском в суд первой инстанции в Женеве (Швейцария).

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Однако, тогда Хозяйственный суд Днепропетровской области отказал в открытии производства на основании того, что местом жительства ответчика является Женева, а не Днепр. В июле-августе 2018 года Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе все решения суда первой инстанции.

"Национальный банк ожидает назначения судом рассмотрения дел по существу уже в августе 2019 года и продолжит принимать меры, необходимые для взыскания задолженности по кредитам рефинансирования", – сказано в заявлении.

ПриватБанк dengi.ua

Напомним, ранее в НБУ заявили, что ситуация вокруг судебных решений о национализации ПриватБанка несет риски для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и международными финансовыми организациями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

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