НБУ снизил учетную ставку до самого низкого уровня в истории

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Это – самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"С высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось. Такое развитие событий требует дальнейшего смягчения монетарной политики для поддержания экономики на этапе постепенного свертывания карантина", – пояснили в Нацбанке.

Инфляция

Отмечается, что инфляция в апреле-мае колебалась вокруг отметки 2% и была меньше, чем ожидалось, и ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п.

"Инфляционное давление оставалось слабым прежде всего через ощутимое падение потребительского спроса на продукты питания и товары не первой необходимости. Кроме этого, инфляцию сдерживало удешевление энергоносителей, увеличение предложения овощей и "замораживание" цен на значительное количество услуг во время карантина. Эти факторы нивелировали эффекты мартовского ослабление гривны и все еще повышенного спроса на отдельные товары в первой половине апреля, которые на сегодня полностью исчерпаны", – пояснил регулятор.

При этом в дальнейшем инфляция будет расти умеренными темпами, но вероятно будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось.

На это у НБУ назвали три причины:

потребительский и инвестиционный спрос остается достаточно подавленным;

ситуация на валютном рынке, от которой существенно зависит стоимость потребительской корзины, является благоприятной для низкой инфляции.

улучшаются инфляционные ожидания населения и финансовых аналитиков.

Сейчас, по данным НБУ, инфляция, которую они ожидают через 12 месяцев, сравнялась со среднесрочной целью Национального банка.

Сотрудничество с МВФ

НБУ отмечает, что реализовалось ключевое предположение – продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

9 июня Совет директоров МВФ принял новую программу сотрудничества с Украиной – Stand-By Arrangement – на сумму около 5 млрд долл. США продолжительностью 18 месяцев. Сегодня поступит первый транш на 2,1 млрд долл. США. Это открыло доступ к финансированию Всемирного банка, а также Евросоюза, первые 500 млн евро от которого уже поступили на счет правительства. Ожидается, что общий объем официального финансирования в этом году составит более 5 млрд долл. США, более половины которого – от МВФ.

Новость дополняется...