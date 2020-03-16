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16 марта • обновлено в 11:50
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НБУ продал рекордное количество долларов, но не смог удержать курс

2.7т
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Национальный банк с 10 по 13 марта, продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн для поддержания курса гривни, несмотря на это справочный курс доллара за указанное время вырос с 24,9 грн/$ до отметки в 25,8 грн/$, а уже 16 марта преодолел психологическую отметку в 26 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. В течение указанного периода Нацбанк не покупал валюту, а только продавал.

НБУ продал рекордное количество долларов, но не смог удержать курс

По единому курсу, с использованием инструмента matching, НБУ продал $803 млн. По процедуре интервенций с выбором лучшей цены – $39 млн, еще $139,6 млн – на валютных аукционах.

Всего с начала года куплено 1 232 млн долларов, а продано – 1 583,8 млн долларов.

При этом стоит подчеркнуть, что несмотря на такие усилия регулятора, ему удержать курс гривны не получается. По состоянию на 16 марта, американская валюта торгуется на отметке в 26,08 грн/$. В самом Нацбанке говорят, что стремительный рост доллара в первую очередь связан с психологическим фактором. В центробанке также ранее уверяли, что у них достаточно резервов и в состоянии справиться с ситуацией, сглаживая курсовые колебания. Но по факту, как видим, вышло иначе.

Как сообщал OBOZREVATEL, правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года. Кроме того, Национальный банк ожидает снижения учетной ставки до 7% до конца этого года.

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Тема
Курс валют
Теги
гривня Национальный банк Украины
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