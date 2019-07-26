НБУ рассказал, как будут расти цены в Украине

Национальный банк ожидает, что к концу 2019 года инфляция в Украине снизится до 6,3%.

При этом в начале 2020 года она достигнет целевого диапазона – 5%, говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ.

"Замедлению инфляции и дальше будут способствовать достаточно жесткие монетарные условия. Даже при постепенном снижении учетной ставки до уровня 8% в номинальном выражении в 2021 году ее реальное значение на протяжении всего периода будет оставаться высоким ввиду улучшения инфляционных ожиданий", – отмечается в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что среди других факторов, которые будут приводить к замедлению инфляции, будут:

взвешенная фискальная политика;

снижение темпов роста заработных плат;

низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках;

значительное предложение продовольственных товаров.

Регулятор также ожидает, что в течение этого же периода экономика Украины будет расти устойчивыми темпами на уровне 3-4%.

Национальный банк ожидает, что к концу 2019 года инфляция в Украине снизится до 6,3%

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляциив среднесрочной перспективе на уровне 5%.

Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленную цель.

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