НБУ продаст 40 тон старых денег

НБУ выставит на продажу 40 тон монет – 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривню старого образца.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, торги пройдут на электронной площадке ProZorro. Проведение аукциона запланировано на 9 октября. Начальная цена продажи лота: 135,4 тыс. грн с НДС.

Нацбанк выставил на аукцион 40 тонн старых монет

Условие проведения аукциона на Prozorro

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения с 1 октября 2019 года.

С 1 октября 2020 года НБУ начнет изымать из обращения монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета), заменяя их соответствующими оборотными монетами образца 2018 года. Начиная со 2 октября монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством и начинают выводится из оборота.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня Национальный банк выпустил в оборот новую монету номиналом 10 гривен. Со временем новые деньги полностью займут место существующих банкнот. Главная причина: бумажные купюры быстро изнашиваются, их приходится часто заменять, монеты же служат в разы дольше.