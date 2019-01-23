НБУ получил самую престижную награду от Central banking awards

Национальный банк Украины впервые в истории получил престижную международную награду Central banking awards от профильного журнала о деятельности центральных банков и финансовых регуляторов Сentral banking.

В 2017 году титул самого прозрачного центрального банка получил центральный банк Ирландии, в 2016 - центральный банк Израиля, а в 2015 - Национальный банк Чехии, а в 2014 году- центральный банк Швеции, сообщается на сайте Central banking.

Что оценивалось в категории Central banking awards:

"Прозрачность"

Награду Central banking awards в категории "Прозрачность" можно получить в первую очередь за достижения центрального банка с точки зрения прозрачности по отношению к широкому кругу стейкхолдеров (заинтересованных групп).

Для этого центральный банк должен продемонстрировать значительные достижения и/или лидерство, подтвержденное понятной коммуникацией и взаимодействием со стейкхолдерами с использованием каналов внутренней и внешней коммуникации.

Почему НБУ лучший:

Всего за три года Национальному банку удалось полностью реформировать систему внешних коммуникаций институции, направив ее на выполнение миссии центрального банка благодаря увеличению прозрачности принятия решений и планов регулятора. Это позволило перейти от полностью закрытой институции постсоветского типа к современному прозрачному центральному банку.

Что отметили члены жюри:

Национальному банку Украины удалось достичь значительного прогресса в повышении прозрачности в чрезвычайно сложных условиях деятельности. Было отмечено, что НБУ решил улучшить коммуникацию со всеми стейкхолдерами за счет всех каналов.

НБУ показал, что повышенная прозрачность - не только преимущество, которое открывает возможности, независимых центральных банков в наиболее процветающих юрисдикциях мира. Прозрачность также может быть важным инструментом для центральных банков, которые стремятся реформировать пострадавшую от кризиса экономику.

Central banking awards - ежегодная награда от международного журнала Сentral banking. Она состоит из 26 категорий, 13 из которых отмечают успешные кейсы и достижения центральных банков мира, а остальные 13 категорий - участников финансового рынка.

Торжественное вручение наград состоится 13 марта 2019 года в Лондоне во время ежегодной гала-ужина Central Banking Awards.

НБУ centralbanking.com

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%.

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